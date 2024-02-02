Дроздов заверил, что не нуждается в госпитализации: лечить будут жену

Николай Дроздов опроверг слухи о своей госпитализации

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов прокомментировал сообщение о своей госпитализации.

Фото: ВК-аккаунт Дроздова

86-летний телеведущий опроверг слухи о том, что ему понадобилась срочная медицинска япомощь из-за обострения онкологического заболевания.

Друг семьи Дроздовых Константин Мирошник по просьбе "Комсомольской правды" выяснил у Николая Николаевича, что он действительно был в больнице, однако причина посещения медучреждения — рядовая. Его супруге Татьяне Петровне нужно вылечить зуб.