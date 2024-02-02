Дроздов заверил, что не нуждается в госпитализации: лечить будут жену

Ведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов прокомментировал сообщение о своей госпитализации.
86-летний телеведущий опроверг слухи о том, что ему понадобилась срочная медицинска япомощь из-за обострения онкологического заболевания.
Друг семьи Дроздовых Константин Мирошник по просьбе "Комсомольской правды" выяснил у Николая Николаевича, что он действительно был в больнице, однако причина посещения медучреждения — рядовая. Его супруге Татьяне Петровне нужно вылечить зуб.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.