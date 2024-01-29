Анфиса Чехова показала 12-летнего красавца-сына Соломона

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала совместный снимок с сыном-подростком.
Анфиса Чехова показала повзрослевшего наследника, 12 летнего сына Соломона от актёра Гурама Баблишвили.
"Редкие фото с сыном. С премьеры фильма "Я Медведь", — подписала кадр звезда.
Подписчики Чеховой отметили, что её сын очень красив.
Ранее Эвелину Блёданс осудили за долгий поцелуй с сыном в губы.
Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.