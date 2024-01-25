Эвелину Блёданс затравили за долгий поцелуй в губы с сыном

Эвелину Блёданс отругали подписчики из-за видео с поцелуем с 11-летним сыном Семёном.
Эвелина Бледанс разместила в социальных сетях видео, на котором дарит сыну долгий поцелуй в губы.
Не все поклонники телеведущей оценили подобные проявления любви и нежности к ребёнку.
"Это уже граничит с извращением";
"Странно выглядит всё. Что-то не совсем здоровое", — выражали своё мнение фолловеры под постом с Блёданс.
Другие подписчики не нашли в действиях Эвелины ничего предосудительного.
"Что за люди. Ну займитесь уже своей личной жизнью, чем чужие осуждать! Осуждайте Брежнева, например, он пол страны перецеловал в губы, и ничего — никто не умер", — писали интернет-пользователи.
Ранее Эвелину Блёданс возмутили издевательства над особенным ребёнком.
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