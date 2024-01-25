Эвелину Блёданс затравили за долгий поцелуй в губы с сыном

Эвелину Блёданс осудили за поцелуй в губы с сыном

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Эвелину Блёданс отругали подписчики из-за видео с поцелуем с 11-летним сыном Семёном.

Фото: ВК-аккаунт Эвелины Блёданс

Эвелина Бледанс разместила в социальных сетях видео, на котором дарит сыну долгий поцелуй в губы.

Не все поклонники телеведущей оценили подобные проявления любви и нежности к ребёнку.

"Это уже граничит с извращением"; "Странно выглядит всё. Что-то не совсем здоровое", — выражали своё мнение фолловеры под постом с Блёданс.

Другие подписчики не нашли в действиях Эвелины ничего предосудительного.

"Что за люди. Ну займитесь уже своей личной жизнью, чем чужие осуждать! Осуждайте Брежнева, например, он пол страны перецеловал в губы, и ничего — никто не умер", — писали интернет-пользователи.

Ранее Эвелину Блёданс возмутили издевательства над особенным ребёнком.