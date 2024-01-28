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Андрей Разин показал архивное фото юного Юдашкина

Андрей Разин показал, как выглядел Юдашкин в 1981 году

0:48
Шоу-бизнес

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин показал, каким был молодой Валентин Юдашкин на заре своей карьеры.

Андрей Разин показал, как выглядел Юдашкин в 1981 году
Фото: Инстаграм Андрея Разина

Разин разместил в запрещённой социальной сети фото юного Юдашкина и свою фотографию, отметив, что они с модельером ровестники.

"Так мы выглядели с Валиком Юдашкиным в 1981 году. Царствие ему Небесное", — написал музыкант под снимками.

Он рассказал, что тоже сам шил себе стильную одежду и был первым модником Москвы. Южашкин, по словам Разина, работал с участниками группы "Ласковый май", одевая солистов музыкального коллектива.

"Я должен был быть по своему призванию стилистом и модельером, но музыка Донны Саммер и Аллы Пугачёвой сыграла свою роль и я стал музыкантом", — признался продюсер.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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