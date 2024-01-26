"Пусть трещат сколько угодно": Галкин назвал гадким поведение Козловского и Ахеджаковой

Галкин выразил недовольство поведением Козловского и Ахеджаковой

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Артист высказался о Марии Мироновой, Даниле Козловском и многих других известных людях, выступивших в начале спецоперации с осуждением российских властей.

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Заслуженный артист РФ Борис Галкин поддерживает СВО с февраля 2022 года. Журналисты "АиФ" задали ему несколько вопросов об отношении к знаменитостям, которые поддерживают киевский режим и финансируют ВСУ, а также тех, кто пытается отмолчаться, усидев на двух стульях.

Звезда фильма "Зеркало для героя" ответил, что если известные люди выражают свою позицию только словами, он еще это может перенести. По его мнению, представители современного либерального сообщества просто являются гадостью. Но он никогда не простит тех, кто материально поддерживает укрофашистов, как например, Мария Миронова, Данила Козловский, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич*, Борис Гребенщиков*.

"Честное слово, пусть трепятся, сколько хотят, только пусть не финансируют СБУ, туда денег не дают, а так пусть трещат сейчас сколько угодно. Просто слушать противно", — высказался артист.

Борис Галкин с 2014 года регулярно выступает в Донбассе. Он придерживается позиции, что Россия защищала себя от нападения врага упреждающим образом. Необходимость проведения СВО Галкин объясняет не только ростом национализма на Украине, но и тем, что Запад давно использует эту страну как плацдарм для своих войск.

* - признаны иноагентами в РФ