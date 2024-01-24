Актер Райан Гослинг разочарован списком номинантов на премию "Оскар"

Райан Гослинг разочарован тем, что в списке на премию "Оскар" не оказалось его коллег по фильму "Барби"

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Вчера Американская академия кинематографических искусств анонсировала список номинантов на кинопремию "Оскар". В этом списке по ожиданиям оказалась и одна из самых громких кинокартин 2023 года — "Барби". Большое внимание уделили не только собственно фильму, но и актерской игре Райана Гослинга и Америки Ферреры, которые были номинированы на звание лучших актеров второго плана. Номинация на лучшую песню получила композиция "I'm Just Ken".

Фото: Фото: Getty Images

Однако в списке номинантов не оказались ни Марго Робби, ни режиссер Грета Гервиг. Райан Гослинг выразил своё разочарование и видел в этом несправедливость. По информации Daily Mail, актер был крайне расстроен тем, что Грета и Марго не получили признания, поскольку, по его словам, без них не было бы и самого фильма. Гослинг уточнил, что у него самого мало было бы шансов на победу, если бы не Гервиг и Робби.

THE WEEKND: скандал с Грэмми, ссора с Дрейком, измены Белле Хадид