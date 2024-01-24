Каким должно быть идеальное вечернее платье, рассказал историк моды Александр Васильев

Историк моды Александр Васильев объяснил, как выбрать правильное вечернее платье.
Эксперт моды рассказал, что для сторого дресс-кода подходит платье макси. Он отметил, что женщина свободна в выборе цветовой палитры наряда — от чёрного и цвета шампанского до ярко-красного.
"И, конечно же, ткани. Они должны быть благородны и изысканны: бархат, шёлк, кружево, а также пайетки и блестящий шифон", — написал Васильев в запрещённой социальной сети.
Он подчеркнул, что вечернее платье отражает состояние души женщины.
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