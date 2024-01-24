Каким должно быть идеальное вечернее платье, рассказал историк моды Александр Васильев

Историк моды Александр Васильев перечислил критерии идеального вечернего платья

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Историк моды Александр Васильев объяснил, как выбрать правильное вечернее платье.

Фото: Инстаграм-аккаунт Александра Васильева

Эксперт моды рассказал, что для сторого дресс-кода подходит платье макси. Он отметил, что женщина свободна в выборе цветовой палитры наряда — от чёрного и цвета шампанского до ярко-красного.

"И, конечно же, ткани. Они должны быть благородны и изысканны: бархат, шёлк, кружево, а также пайетки и блестящий шифон", — написал Васильев в запрещённой социальной сети.

Он подчеркнул, что вечернее платье отражает состояние души женщины.

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