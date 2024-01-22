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"Не ревную": Анисина отреагировала на "голое видео" Джигурды и Волочковой

Анисина отреагировала на "голое видео" Джигурды и Волочковой

0:42
Шоу-бизнес

Известная фигуристка и олимпийская чемпионка Марина Анисина заявила в пресс-центре НСН, что не испытывает ревности по отношению к своему мужу Никите Джигурде из-за совместного эротического видео с балериной Анастасией Волочковой. Анисина подчеркнула, что она абсолютно спокойна и не ревнует.

Анисина отреагировала на "голое видео" Джигурды и Волочковой
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Джигурды

В интервью она рассказала, что всегда общается с мужем, даже когда тот проводит время с Волочковой. Она выразила благодарность мужу за преданность и отметила его преданность, не переходящую определенные грани, несмотря на внимание со стороны женщин.

Анисина подчеркнула, что ей неизменно приятно, что муж не переходит те грани, которые могли бы вызвать ревность.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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