"Не ревную": Анисина отреагировала на "голое видео" Джигурды и Волочковой

Анисина отреагировала на "голое видео" Джигурды и Волочковой

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная фигуристка и олимпийская чемпионка Марина Анисина заявила в пресс-центре НСН, что не испытывает ревности по отношению к своему мужу Никите Джигурде из-за совместного эротического видео с балериной Анастасией Волочковой. Анисина подчеркнула, что она абсолютно спокойна и не ревнует.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Джигурды

В интервью она рассказала, что всегда общается с мужем, даже когда тот проводит время с Волочковой. Она выразила благодарность мужу за преданность и отметила его преданность, не переходящую определенные грани, несмотря на внимание со стороны женщин.

Анисина подчеркнула, что ей неизменно приятно, что муж не переходит те грани, которые могли бы вызвать ревность.