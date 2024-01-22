"Не ревную": Анисина отреагировала на "голое видео" Джигурды и Волочковой

Известная фигуристка и олимпийская чемпионка Марина Анисина заявила в пресс-центре НСН, что не испытывает ревности по отношению к своему мужу Никите Джигурде из-за совместного эротического видео с балериной Анастасией Волочковой. Анисина подчеркнула, что она абсолютно спокойна и не ревнует.
В интервью она рассказала, что всегда общается с мужем, даже когда тот проводит время с Волочковой. Она выразила благодарность мужу за преданность и отметила его преданность, не переходящую определенные грани, несмотря на внимание со стороны женщин.
Анисина подчеркнула, что ей неизменно приятно, что муж не переходит те грани, которые могли бы вызвать ревность.
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