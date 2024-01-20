Волочкова в Следственном комитете опозорилась из-за жуткой безграмотности

На свой 48-й день рождения балерина Анастасия Волочкова столкнулась с новым вызовом — скандалом вокруг утечки скандального видео с Никитой Джигурдой. В поисках ответственного за утечку, Волочкова обратилась в Следственный комитет, однако ее заявление поразило не только содержанием, но и громкой безграмотностью.
В своем заявлении балерина допустила более десяти орфографических и пунктуационных ошибок, что вызвало комментарии и насмешки в социальных сетях. Специалисты высказали удивление, почему Волочкова не представила заявление грамотному редактору перед подачей в правоохранительные органы.
Несмотря на грамматические промахи, Волочкова настаивает на возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни" и стремится выявить и наказать виновных по всей строгости закона.
Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.