Волочкова в Следственном комитете опозорилась из-за жуткой безграмотности

Балет и орфография: Волочкова оказалась в центре скандала с грамматическими ошибками

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На свой 48-й день рождения балерина Анастасия Волочкова столкнулась с новым вызовом — скандалом вокруг утечки скандального видео с Никитой Джигурдой. В поисках ответственного за утечку, Волочкова обратилась в Следственный комитет, однако ее заявление поразило не только содержанием, но и громкой безграмотностью.

Фото: Wikipedia by Alexey Nikishin is licensed under GFDL

В своем заявлении балерина допустила более десяти орфографических и пунктуационных ошибок, что вызвало комментарии и насмешки в социальных сетях. Специалисты высказали удивление, почему Волочкова не представила заявление грамотному редактору перед подачей в правоохранительные органы.

Несмотря на грамматические промахи, Волочкова настаивает на возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни" и стремится выявить и наказать виновных по всей строгости закона.