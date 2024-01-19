Имя Филиппа Киркорова убрали с афиш церемонии "Золотого граммофона"

Гонения на Филиппа Киркорова продолжаются. Теперь артиста вырезали из "Золотого граммофона".
Имя Филиппа Киркорова убрали с афиш музыкальной премии "Золотой граммофон".
В официальной группе ВК музыкального проекта разместили афишу, из которой пропало имя наородного артиста России. На афише от 27 декабря имя Кикорова фигурировало в списке основыных участников престижного конкурса.
Ранее сообщалось, что Киркорова вырезали из сериала "Сваты".
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.