Имя Филиппа Киркорова убрали с афиш церемонии "Золотого граммофона"

Имя Филиппа Киркорова исчезло с афиш музыкальной премии "Золотой граммофон"

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гонения на Филиппа Киркорова продолжаются. Теперь артиста вырезали из "Золотого граммофона".

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Имя Филиппа Киркорова убрали с афиш музыкальной премии "Золотой граммофон".

В официальной группе ВК музыкального проекта разместили афишу, из которой пропало имя наородного артиста России. На афише от 27 декабря имя Кикорова фигурировало в списке основыных участников престижного конкурса.

Ранее сообщалось, что Киркорова вырезали из сериала "Сваты".