Убрали почти отовсюду: Киркорова вырезали из сериала Зеленского

Филиппа Киркорова вырезали из сериала "Сваты" после скандала с "голой вечеринкой"

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров был исключен из одной из серий популярного сериала "Сваты", снимавшегося "Студией Квартал-95", один из основателей которой — Владимир Зеленский. В данной серии Киркоров играл самого себя, посещая винодельню и удивляя персонажей своим появлением. Однако после скандала с участием артиста на "голой вечеринке" в клубе "Мутабор", он был вырезан из сериала.

Это не повлияло на сюжет, и изменение заметно только по резкому обрыву музыки.

Эта ситуация с вырезанием Киркорова из сериала произошла после того, как артист оказался в центре внимания из-за "голой вечеринки" в клубе "Мутабор". Проблемы начались после этого инцидента, и Киркоров был также исключен из новогодних шоу и фильма "Иван Васильевич меняет всё". Артист извинился и признал, что "зашёл не в ту дверь".