Комик Александр Гудков прилетел в Россию

Комик Александр Гудков вернулся в Россию из Армении

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Соведущего Ивана Урганта шоумена Александра Гудкова заметили в аэропорту Шереметьево.

Фото: Инстаграм Гудкова

Ряд Тelegram-каналов, сообщают о том, что Гудков прилетел в Россию рейсом из Армении.

Издание "Подъём" пишет, что Гудков периодически участвует в различных мероприятиях в России. До Нового года шоумен участвовал в благотворительном проекте в Подмосковье. Организаторы, однако, не стали упоминать артиста в числе присутствующих.

Представители АНО "ЦСОМО" отметили, что не афишировали участие Гудкова, так как он к ним отношения не имеет.

"Он участвовал от лица другой организации. И с нашей стороны был привлечён только Антон Лапенко, поэтому мы не писали про него. Там несколько организаций участвовало в данном мероприятии", — цитирует слова представителей некоммерческой организации издание "Подъём".

Ранее Александр Гудков опубликовал видео, на котором Иван Ургант въехал на лыжах в Останкино.