Комик Александр Гудков прилетел в Россию

Соведущего Ивана Урганта шоумена Александра Гудкова заметили в аэропорту Шереметьево.
Ряд Тelegram-каналов, сообщают о том, что Гудков прилетел в Россию рейсом из Армении.
Издание "Подъём" пишет, что Гудков периодически участвует в различных мероприятиях в России. До Нового года шоумен участвовал в благотворительном проекте в Подмосковье. Организаторы, однако, не стали упоминать артиста в числе присутствующих.
Представители АНО "ЦСОМО" отметили, что не афишировали участие Гудкова, так как он к ним отношения не имеет.
"Он участвовал от лица другой организации. И с нашей стороны был привлечён только Антон Лапенко, поэтому мы не писали про него. Там несколько организаций участвовало в данном мероприятии", — цитирует слова представителей некоммерческой организации издание "Подъём".
Ранее Александр Гудков опубликовал видео, на котором Иван Ургант въехал на лыжах в Останкино.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.