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Александр Гудков показал, как Ургант въехал на лыжах в Останкино

Шоу-бизнес

Шоумен Александр Гудков опубликовал видео, на котором Иван Ургант проезжает через всю Москву на лыжах и проникает в телестудию Останкино.

Александр Гудков показал, как Ургант въехал на лыжах в Останкино
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

Юмористический ролик разместил в запрещённой социальной сети Гудков. На видео он в компании телеведущего Ивана Урганта в советских спортивных костюмах едут на лыжах по бесснежным улицам Москвы.

Не снимая лыж, шоумены забираются по лестнице, проезжают по коридору Останкино и въезжают в студию шоу "Вечерний Ургант". Съёмки, вероятно, были сделаны несколько лет назад.

Подписчики Гудкова понастальгировали по прошедшим временам.

"Верните "Вечерний Ургант";

"Что-то из прошлой жизни, которой уже не будет";

"Были времена, была передача". Ребята, мы вас ждём!" — писали фолловеры под постом Гудкова.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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