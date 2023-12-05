Александр Гудков показал, как Ургант въехал на лыжах в Останкино

Шоумен Александр Гудков опубликовал видео, на котором Иван Ургант проезжает через всю Москву на лыжах и проникает в телестудию Останкино.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

Юмористический ролик разместил в запрещённой социальной сети Гудков. На видео он в компании телеведущего Ивана Урганта в советских спортивных костюмах едут на лыжах по бесснежным улицам Москвы.

Не снимая лыж, шоумены забираются по лестнице, проезжают по коридору Останкино и въезжают в студию шоу "Вечерний Ургант". Съёмки, вероятно, были сделаны несколько лет назад.

Подписчики Гудкова понастальгировали по прошедшим временам.

"Верните "Вечерний Ургант"; "Что-то из прошлой жизни, которой уже не будет"; "Были времена, была передача". Ребята, мы вас ждём!" — писали фолловеры под постом Гудкова.

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