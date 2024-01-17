У Макаревича* могут отобрать звание народного артиста РФ и лишить пенсии

Макаревича* могут лишить звания народного артиста России

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Общественный деятель Виталий Бородин выступил с инициативой лишить Андрея Макаревича* звания народного артиста России.

Фото: Википедия

Главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина возмутило то, что солист группы "Машина времени" до сих пор получает пенсию в размере около 60 тысяч рублей. Он напомнил, что Макаревич* выступает против проведения СВО.

Бородин уверен, что Макаревича нужно лишить не только звания, но и всех социальных выплат.

Ранее Андрей Макаревич рассказал, как заставил голодать Росконцерт.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.