У Макаревича* могут отобрать звание народного артиста РФ и лишить пенсии

Общественный деятель Виталий Бородин выступил с инициативой лишить Андрея Макаревича* звания народного артиста России.
Главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина возмутило то, что солист группы "Машина времени" до сих пор получает пенсию в размере около 60 тысяч рублей. Он напомнил, что Макаревич* выступает против проведения СВО.
Бородин уверен, что Макаревича нужно лишить не только звания, но и всех социальных выплат.
Ранее Андрей Макаревич рассказал, как заставил голодать Росконцерт.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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