Многие заметили исчезновение с экранов российского исполнителя Валерия Леонтьева. Он боролся с тяжёлой болезнью и жил в своём доме в Майами. У артиста наблюдались проблемы с ногами. Также артист боролся с последствиями неудачной пластической операции. Леонтьев признался, что вилла помогает ему скрываться от излишнего внимания.
Недавно певец впервые с 2020 выступил на сцене. В ходе закрытой вечеринке в Дубае артист исполнил песню "Дельтаплан".
На мероприятии певец был одет в узкие кожаные брюки. За час Леонтьев заработал около десяти миллионов рублей, пишет "КП".
Знакомые певца отмечали, что у артиста больны колени. Кроме того, из-за неудачной пластики он не мог до конца закрыть глаза.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.