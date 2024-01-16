Певец Валерий Леонтьев выступил на закрытой вечеринке в Дубае после болезни

Проживающий в Майами певец Валерий Леонтьев дал выступление в Дубае после тяжёлой операции

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Многие заметили исчезновение с экранов российского исполнителя Валерия Леонтьева. Он боролся с тяжёлой болезнью и жил в своём доме в Майами. У артиста наблюдались проблемы с ногами. Также артист боролся с последствиями неудачной пластической операции. Леонтьев признался, что вилла помогает ему скрываться от излишнего внимания.

Фото: Own work by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Недавно певец впервые с 2020 выступил на сцене. В ходе закрытой вечеринке в Дубае артист исполнил песню "Дельтаплан".

На мероприятии певец был одет в узкие кожаные брюки. За час Леонтьев заработал около десяти миллионов рублей, пишет "КП".

Знакомые певца отмечали, что у артиста больны колени. Кроме того, из-за неудачной пластики он не мог до конца закрыть глаза.

Леонтьев - Дельтаплан