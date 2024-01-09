Певец Шарлот обратился к патриарху Кириллу в надежде на искупление

Певец Эдуард Шарлот отправил письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу из места заключения приблизительно две недели назад, как сообщается в Telegram-канале Baza.
В своем письме Шарлот признал свою вину, выразил раскаяние и попросил прощения. Он также заявил о своей готовности искупить свои ошибки. Кроме того, артист утверждает, что активно трудится над созданием патриотических произведений и готов выступать с ними после освобождения из следственного изолятора.
В июне 2023 года Шарлот отказался от российского паспорта, сжег его и подал прошение о принятии в гражданство в Киеве. В ночь с 21 на 22 ноября того же года певец прибыл в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где он временно проживал. Сразу после посадки он был задержан. В ноябре Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек Шарлота к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Шарлот находился под арестом до 24 января по решению Кировского районного суда Самары, вынесенному в начале декабря 2023 года. Против него возбуждены два уголовных дела по статьям "Реабилитация нацизма" и "Оскорбление чувств верующих", которые могут повлечь за собой лишение свободы до шести лет. Апелляция по аресту Шарлота будет рассмотрена судом 10 января.
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