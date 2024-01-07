Скандал вокруг новогоднего огонька с участием Любови Успенской и песни "По полюшку" набирает обороты. Автор композиции Наталья Лапина утверждает, что не давала "королеве шансона" разрешения исполнять песню в новогоднем эфире.
Она намерена направить Успенской досудебную претензию и обратиться в суд. Лапина рассказала о том, как испортились отношения с Успенской и как "По полюшку" изначально предназначалась для Иры Аллегровой. Об этом сообщает Московский Комсомолец.
Разногласия возникли, когда Лапина обратилась с вопросом о авторских вознаграждениях, и отношения ухудшились, когда Успенская начала исполнять песню без должных отчислений Лапине.
Столкновение интересов привело к угрозам и даже блокировке участия Лапиной в телепередачах. Спор обещает быть долгим и напряженным.
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