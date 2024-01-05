После скандала с бойкотом Филиппа Киркорова на телевидении новый конфликт разгорается вокруг певицы Любови Успенской, которая исполнила песню "По полюшку" в новогоднем огоньке на Первом канале. Автор композиции Наталья Лапина заявила, что не давала разрешения на исполнение песни и готовит иск в суд.
Наталья Лапина утверждает, что Любовь Успенская нарушает ее авторские права, исполняя песню без разрешения и без выплаты соответствующих гонораров. Лапина также подчеркнула, что уже направит претензию певице и телеканалу за нарушение авторских прав. Об этом сообщает Московский Комсомолец.
Лапина рассказала, что уже имеются другие исполнители, такие как дуэт Римские и певец Акмаль, которые заключили договор с ее юристом и выплачивают авторские отчисления за исполнение композиции. Она также выразила обиду, что не получает денежной выгоды от популярности песни, в то время как Успенская использует ее на концертах.
Лапина подчеркнула, что пыталась решить ситуацию мирным путем, но Успенская отказалась искать компромисс.
Малина хорошо растёт рядом с люпином и щавелем.