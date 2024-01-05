Успенская отказалась искать компромисс: подругу Киркорова вызывают в суд

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После скандала с бойкотом Филиппа Киркорова на телевидении новый конфликт разгорается вокруг певицы Любови Успенской, которая исполнила песню "По полюшку" в новогоднем огоньке на Первом канале. Автор композиции Наталья Лапина заявила, что не давала разрешения на исполнение песни и готовит иск в суд.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 3.0

Наталья Лапина утверждает, что Любовь Успенская нарушает ее авторские права, исполняя песню без разрешения и без выплаты соответствующих гонораров. Лапина также подчеркнула, что уже направит претензию певице и телеканалу за нарушение авторских прав. Об этом сообщает Московский Комсомолец.

Лапина рассказала, что уже имеются другие исполнители, такие как дуэт Римские и певец Акмаль, которые заключили договор с ее юристом и выплачивают авторские отчисления за исполнение композиции. Она также выразила обиду, что не получает денежной выгоды от популярности песни, в то время как Успенская использует ее на концертах.

Лапина подчеркнула, что пыталась решить ситуацию мирным путем, но Успенская отказалась искать компромисс.