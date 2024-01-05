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Успенская отказалась искать компромисс: подругу Киркорова вызывают в суд

1:13
Шоу-бизнес

После скандала с бойкотом Филиппа Киркорова на телевидении новый конфликт разгорается вокруг певицы Любови Успенской, которая исполнила песню "По полюшку" в новогоднем огоньке на Первом канале. Автор композиции Наталья Лапина заявила, что не давала разрешения на исполнение песни и готовит иск в суд.

Успенская отказалась искать компромисс: подругу Киркорова вызывают в суд
Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 3.0

Наталья Лапина утверждает, что Любовь Успенская нарушает ее авторские права, исполняя песню без разрешения и без выплаты соответствующих гонораров. Лапина также подчеркнула, что уже направит претензию певице и телеканалу за нарушение авторских прав. Об этом сообщает Московский Комсомолец.

Лапина рассказала, что уже имеются другие исполнители, такие как дуэт Римские и певец Акмаль, которые заключили договор с ее юристом и выплачивают авторские отчисления за исполнение композиции. Она также выразила обиду, что не получает денежной выгоды от популярности песни, в то время как Успенская использует ее на концертах.

Лапина подчеркнула, что пыталась решить ситуацию мирным путем, но Успенская отказалась искать компромисс.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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