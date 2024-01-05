Регина Тодоренко улетела в Дубай, бросив больных сыновей в Москве

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась опытом своих новогодних праздников, охарактеризовав их как сложные из-за заболевания младших детей. Младший сын Мирослав столкнулся с вирусом, заразив старшего брата.

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Родителям пришлось вызывать скорую помощь из-за резкого ухудшения самочувствия малыша. В настоящее время дети еще не поправились, особенно страдая ночью.

Как сообщает Starhit, Тодоренко не отказалась от запланированных съемок и отправилась в Дубай на работу. Она подчеркнула свою позитивную жизненную философию, работая в любых условиях.

Оставив детей с отцом в Москве, звезда стала ведущей "Жара Fest" в Дубае. Регина выразила благодарность мужу Владу Топалову за его внимание к деталям и заботливое отношение к детям.