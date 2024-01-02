Новогоднее чудо: звезда "Уральских пельменей" объявила о помолвке

В новогоднюю ночь звезда "Уральских пельменей" Ксения Корнева поделилась с подписчиками своим настоящим чудом. В своих соцсетях она рассказала, что произошло настоящее волшебство, когда она произнесла четыре слова: "С Новым годом!" и "Да".

Фото: openverse by ShedBOy^ is licensed under CC BY 2.0

Сопроводив сообщение фотографией помолвочного кольца, актриса не раскрыла имя своего избранника, оставив поклонников в ожидании.

Актер и ведущий Роман Постовалов, отреагировавший на новость, с поддержкой или, возможно, с юмором, отметил, что это "не он". Звездные коллеги, включая актрису Елену Валюшкину, выразили свои поздравления и пожелания счастья Ксении.