Новогоднее чудо: звезда "Уральских пельменей" объявила о помолвке

В новогоднюю ночь звезда "Уральских пельменей" Ксения Корнева поделилась с подписчиками своим настоящим чудом. В своих соцсетях она рассказала, что произошло настоящее волшебство, когда она произнесла четыре слова: "С Новым годом!" и "Да".
Сопроводив сообщение фотографией помолвочного кольца, актриса не раскрыла имя своего избранника, оставив поклонников в ожидании.
Актер и ведущий Роман Постовалов, отреагировавший на новость, с поддержкой или, возможно, с юмором, отметил, что это "не он". Звездные коллеги, включая актрису Елену Валюшкину, выразили свои поздравления и пожелания счастья Ксении.
Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, после нескольких недель молчания, вернулся к общению с поклонниками через свои социальные сети.