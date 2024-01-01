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Актриса Зепюр Брутян опубликовала трогательное видео с Павлом Прилучным и 8-месячным сыном

0:48
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Зепюр Брутян поделилась трогательным видео в своем блоге, демонстрируя, как прекрасно она встретила Новый год вместе с мужем Павлом Прилучным и восьмимесячным сыном Микаэлем. В видео актриса укладывает подарки под елку, а затем нежно целует своего мужа и маленького сына. Лицо Микаэля пара по прежнему не показывает.

Актриса Зепюр Брутян опубликовала трогательное видео с Павлом Прилучным и 8-месячным сыном
Фото: stuki-druki.com

На видео семья Прилучных в черных нарядах празднует Новый год, а младенца украсили милым свитером с елочками и носочками Санты. Дети Павла Прилучного от первого брака, Мия и Тимофей, провели праздник со своей мамой актрисой Агатой Муцениеце.

Зепюр пожелала своим подписчикам счастья, уюта и тепла, а также настоящих друзей.

Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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