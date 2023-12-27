Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина объявила, что налоговая начала проверку деятельности Анастасии Ивлеевой в выездном формате. Проверка была инициирована 26 декабря по материалам ГУЭБиПК МВД России.
Мизулина выразила уверенность, что проверка может завершиться возбуждением уголовного дела. Она поблагодарила российскую полицию за оперативное реагирование на происходящее во время СВО, подчеркнув, что "тыл в надежных руках", сообщает Telegram-канал Baza.
Следует отметить, что организатора "голой вечеринки" в клубе "Мутабор" начали массово "отменять" со вчерашнего дня. Несмотря на опубликованные видео с извинениями, компания МТС и банк "Тинькофф" прекратили сотрудничество с Ивлеевой, отказавшись от её "амбассадорских услуг".
Ранее сообщалось, что Киркоров, Самойлова, Билан попали в список артистов, которые извинились за участие в вечеринке Ивлеевой.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.