Екатерина Мизулина заявила о начале налоговой проверки Анастасии Ивлеевой

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина объявила, что налоговая начала проверку деятельности Анастасии Ивлеевой в выездном формате. Проверка была инициирована 26 декабря по материалам ГУЭБиПК МВД России.

Фото: Фото из личного аккаунта Насти Ивлеевой в социальных сетях

Мизулина выразила уверенность, что проверка может завершиться возбуждением уголовного дела. Она поблагодарила российскую полицию за оперативное реагирование на происходящее во время СВО, подчеркнув, что "тыл в надежных руках", сообщает Telegram-канал Baza.

Следует отметить, что организатора "голой вечеринки" в клубе "Мутабор" начали массово "отменять" со вчерашнего дня. Несмотря на опубликованные видео с извинениями, компания МТС и банк "Тинькофф" прекратили сотрудничество с Ивлеевой, отказавшись от её "амбассадорских услуг".

Ранее сообщалось, что Киркоров, Самойлова, Билан попали в список артистов, которые извинились за участие в вечеринке Ивлеевой.