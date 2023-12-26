Сергей Бурунов про Петрова: "Сделал обряд, чтобы он женился, но не мучился. Не дай Бог!"

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Если на экране Бурунов и Петров все время выясняют отношения, то в жизни дружат. Саша даже пригласил Сергея на свадьбу, которая прошла в узком кругу. Сергей Бурунов рад за своего коллегу, который обрел семейное счастье. По словам актера, его помощь тоже была необходима.

Фото: prt scr youtube.com/PULT ru

"Я был на свадьбе Саши Петрова. Я проводил обряд, чтобы он женился, но без мучений. Не дай Бог! Однако меня подставили: меня пригласили на премьеру не в тот день. Я надел все самое красивое, приехал в кинотеатр, а там "перекати-поле". Стою в пальто, замерзаю, решаю ему позвонить, а он: "Какая премьера? Все прошло вчера!" После этого я поехал делать свадебный обряд", — рассказал 46-летний Бурунов в шоу "Это футбол, брат!"

Конечно, артист не обижается на друга, наоборот, он желает ему успехов в личной жизни. Этой осенью Петров удивил новостью о тайной росписи с девушкой по имени Виктория. Пара тихо узаконила отношения, а спустя несколько месяцев устроила торжество. Все рады за артиста, кроме... Стаси Милославской — бывшей Саши. Говорят, актер практически не сообщил Стасе о расставании, создав интрижку во время романа с другой актрисой.

"Мне нравится спонтанность. Большинство стихов в моей книге написаны в период не самых легких моментов, а затем, когда все стало лучше, появилась другая энергия", — намекал Петров на разногласия с Милославской. Стася мечтала связать свою жизнь с актером, но, увы, кольцо досталось другой. "Мне не хватает роли матери, думаю. И роли жены своего мужа. Не знаю, может, просто еще не пришло время..." — рассуждала звезда "Лады Голд" незадолго до свадьбы Петрова.