"Бросить или умереть": Сергей Мазаев откровенно о своей борьбе с алкоголизмом

Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев поделился своим опытом долгой борьбы с алкогольной зависимостью. Он признался, что не пьет с 2004 года, но при этом пережил девять срывов.

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Мазаев рассказал, что его проблемы с алкоголем начались в подростковом возрасте, и к 40 годам он стал серьезным алкоголиком. Решив, что это либо он бросит пить, либо умрет, музыкант обратился за помощью к врачам и занимался избавлением от зависимости четыре года.

Трудности в процессе возникали из-за постоянных праздников и особенностей его деятельности.