Телеведущая Екатерина Андреева рассказала о своих секретах красоты и молодости, ответив на вопросы подписчиков. Она подчеркнула важность занятий спортом, положительного отношения к жизни, использования ортопедической подушки, предпочтения воды над газировкой, а также отсутствия зависти и заботы о здоровье.
Кроме того, телеведущая уточнила, что не употребляет алкоголь, но с удовольствием пьет гречишный чай, заваренный в специальном кипятильнике при температуре около 90 градусов. Екатерина призывает придерживаться этой здоровой привычки, чтобы поддерживать свою красоту и молодость. Видео с её рассказом было опубликовано в сторис запрещенной соцсети.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).