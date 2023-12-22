Телеведущая Екатерина Андреева назвала напиток для молодости, который она пьет по утрам

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Телеведущая Екатерина Андреева рассказала о своих секретах красоты и молодости, ответив на вопросы подписчиков. Она подчеркнула важность занятий спортом, положительного отношения к жизни, использования ортопедической подушки, предпочтения воды над газировкой, а также отсутствия зависти и заботы о здоровье.

Фото: https://culturavrn.ru/

Кроме того, телеведущая уточнила, что не употребляет алкоголь, но с удовольствием пьет гречишный чай, заваренный в специальном кипятильнике при температуре около 90 градусов. Екатерина призывает придерживаться этой здоровой привычки, чтобы поддерживать свою красоту и молодость. Видео с её рассказом было опубликовано в сторис запрещенной соцсети.

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