Российский кинематографист Никита Михалков высоко оценил сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте".
По его словам, Крыжовников — один из лучших современных режиссёров РФ. Михалков назвал его серьёзным, думающим и профессиональным творцом.
Помимо этого, кинематографист счёл сериал "Слово пацана", который привлёк к себе огромное общественное внимание, "жёсткой и правильной картиной".
В интервью Надежде Стрелец на YouTube Михалков отметил, что работа Крыжовникова интересно рассказывает о периоде, когда в России существовали криминальные банды.
Ранее автор книги "Слово пацана" Роберт Гараев заявил, что приступил к написанию произведения, посвящённого женским криминальным "конторам".
Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.