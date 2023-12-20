Никита Михалков высоко оценил сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана"

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Российский кинематографист Никита Михалков высоко оценил сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Фото: openverse.org by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0.

По его словам, Крыжовников — один из лучших современных режиссёров РФ. Михалков назвал его серьёзным, думающим и профессиональным творцом.

Помимо этого, кинематографист счёл сериал "Слово пацана", который привлёк к себе огромное общественное внимание, "жёсткой и правильной картиной".

В интервью Надежде Стрелец на YouTube Михалков отметил, что работа Крыжовникова интересно рассказывает о периоде, когда в России существовали криминальные банды.

Ранее автор книги "Слово пацана" Роберт Гараев заявил, что приступил к написанию произведения, посвящённого женским криминальным "конторам".