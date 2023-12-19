Ранее известная своей подтянутой фигурой Ксения Собчак недавно стала объектом внимания поклонников из-за изменений в своем весе. В интервью для YouTube-шоу "Осторожно, Собчак", звезда призналась, что причина лишнего веса связана с проблемами со здоровьем.
"Я по разным причинам, связанным со здоровьем, немножко пожирнела", — поделилась Собчак.
Она выразила свою нелюбовь к полноте, описав это как свое "проклятие" и признав комплексы по этому поводу. Собчак не раскрыла детали своего диагноза, но фанаты отметили, что изменения начались после ее возвращения из Израиля, что привело к предположениям о возможной терапии в этой стране.
В ноябре она также поделилась опытом посещения частной клиники, где ей предложили капельницы по 129 820 рублей каждая.
"Оказалось, что дело в моноклональных антителах", — передаёт слова Ксении "Комсомольская Правда".
Эти события вызвали активные обсуждения среди ее публики, которая обратила внимание на изменения в ее физической форме и здоровье.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак похвасталась кольцом за миллиард рублей.
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