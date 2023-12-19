"Немножко пожирнела": Ксения Собчак заявила о проблемах со здоровьем

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ранее известная своей подтянутой фигурой Ксения Собчак недавно стала объектом внимания поклонников из-за изменений в своем весе. В интервью для YouTube-шоу "Осторожно, Собчак", звезда призналась, что причина лишнего веса связана с проблемами со здоровьем.

Фото: "Kseniya Sobchak (cropped, 2018-03-19) (cropped)" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

"Я по разным причинам, связанным со здоровьем, немножко пожирнела", — поделилась Собчак.

Она выразила свою нелюбовь к полноте, описав это как свое "проклятие" и признав комплексы по этому поводу. Собчак не раскрыла детали своего диагноза, но фанаты отметили, что изменения начались после ее возвращения из Израиля, что привело к предположениям о возможной терапии в этой стране.

В ноябре она также поделилась опытом посещения частной клиники, где ей предложили капельницы по 129 820 рублей каждая.

"Оказалось, что дело в моноклональных антителах", — передаёт слова Ксении "Комсомольская Правда".

Эти события вызвали активные обсуждения среди ее публики, которая обратила внимание на изменения в ее физической форме и здоровье.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак похвасталась кольцом за миллиард рублей.