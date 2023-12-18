Ксения Собчак похвасталась кольцом за миллиард рублей

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звездная блондинка Ксения Собчак поделилась в соцсетях своей роскошной коллекцией украшений, среди которых выделяется кольцо с огромным бриллиантом в форме сердца стоимостью почти миллиард рублей.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

Эксперты подсчитали, что это украшение имеет вес в 42 карата.

Ксения не часто демонстрирует это драгоценное приобретение, предпочитая сохранять его в сейфе из-за высокой стоимости.

Кроме того, в прошлом ей подарили кольцо Bvlgari с изумрудом в 30 карат и кольцо с изумрудами от мужа Константина Богомолова, стоимость которых также впечатляет.