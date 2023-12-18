Ксения Собчак похвасталась кольцом за миллиард рублей

Звездная блондинка Ксения Собчак поделилась в соцсетях своей роскошной коллекцией украшений, среди которых выделяется кольцо с огромным бриллиантом в форме сердца стоимостью почти миллиард рублей.
Эксперты подсчитали, что это украшение имеет вес в 42 карата.
Ксения не часто демонстрирует это драгоценное приобретение, предпочитая сохранять его в сейфе из-за высокой стоимости.
Кроме того, в прошлом ей подарили кольцо Bvlgari с изумрудом в 30 карат и кольцо с изумрудами от мужа Константина Богомолова, стоимость которых также впечатляет.
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.