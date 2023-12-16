Певица Ветлицкая показала свою дочь, которую скрывала 19 лет

Известная российская артистка Наталья Ветлицкая совершила смелый поступок, опубликовав фотографию своей взрослой дочери Ульяны. Единственная дочь Натальи появилась на свет, когда ей было 40 лет, после четырех браков и романа с певцом Дмитрием Маликовым. Слухи связывают Алексея, профессионального тренера по йоге, с отцовством Ульяны. После развода артистка решила обосноваться в Испании вместе с дочерью из-за некоторых сложностей.

Фото: Личный инстаграмм-аккаунт Натальи Ветлицкой by Наталья Ветлицкая

Семья выбрала прекрасное место жительства в Дении, недалеко от моря. Их двухуровневый особняк находится в живописной местности. Наталья, оказавшись в Европе, начала заниматься недвижимостью и дизайном. Она приобретала дома, воплощая свои идеи в их ремонте, а затем успешно продавала их.

Звезда решила поделиться радостью с фанатами, опубликовав фотографию 19-летней Ульяны, которая выросла в прекрасную молодую женщину. На снимке запечатлены изящная фигура и роскошная грива светлых волос девушки, наследующие красоту и очарование ее талантливой матери, сообщает "В Татарстане".