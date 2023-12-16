Известная российская артистка Наталья Ветлицкая совершила смелый поступок, опубликовав фотографию своей взрослой дочери Ульяны. Единственная дочь Натальи появилась на свет, когда ей было 40 лет, после четырех браков и романа с певцом Дмитрием Маликовым. Слухи связывают Алексея, профессионального тренера по йоге, с отцовством Ульяны. После развода артистка решила обосноваться в Испании вместе с дочерью из-за некоторых сложностей.
Семья выбрала прекрасное место жительства в Дении, недалеко от моря. Их двухуровневый особняк находится в живописной местности. Наталья, оказавшись в Европе, начала заниматься недвижимостью и дизайном. Она приобретала дома, воплощая свои идеи в их ремонте, а затем успешно продавала их.
Звезда решила поделиться радостью с фанатами, опубликовав фотографию 19-летней Ульяны, которая выросла в прекрасную молодую женщину. На снимке запечатлены изящная фигура и роскошная грива светлых волос девушки, наследующие красоту и очарование ее талантливой матери, сообщает "В Татарстане".
Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.