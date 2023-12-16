Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стала известна причина пропажи звезды сериала "Кухня" Марины Могилевской
Ученые заявили, что прокладки и тампоны отравляют организм женщины
Эндокринолог Павлова назвала неожиданную опасность при употреблении молока
Седаны от компаний Suzuki, Toyota и Volkswagen в России подешевели
Захарова поделилась мыслями по поводу запрета интервью посла РФ в Болгарии: "Дышать хоть можно?"
Aging: Ученые нашли способ продлить жизнь с помощью мускатного ореха
Настасья Самбурская раскритиковала два своих клипа
Болгарское радио приняло решение о запрете трансляции интервью посла России
Ученые в США научились выявлять риск появления мыслей о суициде

Певица Ветлицкая показала свою дочь, которую скрывала 19 лет

Шоу-бизнес

Известная российская артистка Наталья Ветлицкая совершила смелый поступок, опубликовав фотографию своей взрослой дочери Ульяны. Единственная дочь Натальи появилась на свет, когда ей было 40 лет, после четырех браков и романа с певцом Дмитрием Маликовым. Слухи связывают Алексея, профессионального тренера по йоге, с отцовством Ульяны. После развода артистка решила обосноваться в Испании вместе с дочерью из-за некоторых сложностей.

Певица Ветлицкая показала свою дочь, которую скрывала 19 лет
Фото: Личный инстаграмм-аккаунт Натальи Ветлицкой by Наталья Ветлицкая

Семья выбрала прекрасное место жительства в Дении, недалеко от моря. Их двухуровневый особняк находится в живописной местности. Наталья, оказавшись в Европе, начала заниматься недвижимостью и дизайном. Она приобретала дома, воплощая свои идеи в их ремонте, а затем успешно продавала их.

Звезда решила поделиться радостью с фанатами, опубликовав фотографию 19-летней Ульяны, которая выросла в прекрасную молодую женщину. На снимке запечатлены изящная фигура и роскошная грива светлых волос девушки, наследующие красоту и очарование ее талантливой матери, сообщает "В Татарстане".

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Прекрасные изменения: певица Кристина Орбакайте сделала признание о России

Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.

Певица Кристина Орбакайте заметила, что после возвращения в РФ произошли "прекрасные изменения"
Зеленский эвакуировался после удара "Кинжалами" по ЗРС Patriot под Киевом
Удар "Кинжалами" напугал Зеленского. Он был эвакуирован в Висбаден смотреть "мультики"
Участник СВО приехал в отпуск и вышел на пикет с требованием помочь сослуживцам
В США раздражены настроением Путина
Stratfor: РФ разрушит от 40% до 90% Одессы и Киева при штурме Олег Володин Японский патриотизм перерос в национализм и милитаризм — историческая справка Сергей Лебедев Зеленский эвакуировался после удара "Кинжалами" по ЗРС Patriot под Киевом Любовь Степушова
Иноагенты снова вместе: Пугачёва и Галкин прилетели на юбилей к Макаревчиу
В Китае рассказали о шутке Путине, которая вызвала негодование на Западе
Уехавший в США Панин* пожаловался на дороговизну и попросил помощи
Уехавший в США Панин* пожаловался на дороговизну и попросил помощи
Последние материалы
Эндокринолог Павлова назвала неожиданную опасность при употреблении молока
Седаны от компаний Suzuki, Toyota и Volkswagen в России подешевели
Захарова поделилась мыслями по поводу запрета интервью посла РФ в Болгарии: "Дышать хоть можно?"
Aging: Ученые нашли способ продлить жизнь с помощью мускатного ореха
Настасья Самбурская раскритиковала два своих клипа
Болгарское радио приняло решение о запрете трансляции интервью посла России
Ученые в США научились выявлять риск появления мыслей о суициде
Маск: человек является единственным видом жизни с сознанием в нашей галактике
Мэр Киева Кличко не пришёл на совещание, где был Зеленский
Шаман заявил, что ему нравится критика в его адрес
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников