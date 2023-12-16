Евгений Додолев, журналист и близкий друг Александра Градского, раскрыл детали интервью, не вошедших в книгу "Гранд российской музыки".
По его словам, планировались новые материалы к 75-летию Градского в 2024 году, но после ухода музыканта в 2021 году, эти планы были отменены. Додолев также поделился заметками об интересной беседе с Градским о жизни Аллы Пугачевой весной 2020 года, где музыкант рассказал о её финансовых трудностях в конце 80-х и 90-х годов.
"У нее деньги были только с корпоративов. Там — да. В 90-е богатые нефтегазовые компании могли платить 80 тысяч долларов, 100 тысяч долларов за выступление. Но это было два раза в год", — говорил Градский.
В Чите приехавший в отпуск участник специальной военной операции Олег Изосимов вышел на одиночный пикет к зданию правительства Забайкальского края с требованием помочь сослуживцам.