Фаворит Пугачевой заявил, что после него примадонна переключилась на Шамана

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва, вернувшись в Россию, прокомментировала свое обращение к завистникам через социальные сети, повторив фразу Ярослава Дронова (Шаман) из прошлого: "Вы обо мне еще услышите!"

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Сергей Савин, фаворит певицы, раскрыл детали отношений и ревности, когда Дронов стал участником "Фактора А" в 2013 году.

Савин подчеркнул, что Пугачева переключилась на Дронова из-за его молодости, и уточнил, что примадонна всегда предпочитала темноволосых молодых людей.