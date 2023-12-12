Певица Алла Пугачёва, вернувшись в Россию, прокомментировала свое обращение к завистникам через социальные сети, повторив фразу Ярослава Дронова (Шаман) из прошлого: "Вы обо мне еще услышите!"
Сергей Савин, фаворит певицы, раскрыл детали отношений и ревности, когда Дронов стал участником "Фактора А" в 2013 году.
Савин подчеркнул, что Пугачева переключилась на Дронова из-за его молодости, и уточнил, что примадонна всегда предпочитала темноволосых молодых людей.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.