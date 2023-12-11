Критиковавший СВО телеведущий Антон Зайцев вернулся на российское ТВ

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Антон Зайцев, который ранее осудил СВО, возвращается на российское телевидение на канале "Пятница". Об этом сообщает издание "Абзац".

Фото: Личная страница Антона Зайцева в соцсети "В Контакте"

Напомним, в июне прошлого года Зайцев опубликовал пост, в котором признался, что был вынужден молчать о своём мнении по происходящему, так как опасался потерять работу. Тем не менее украинцы насмехались над телеведущим в комментариях.

По некоторым данным, Зайцев стал не первым российским ведущим, который после осуждения был вынужден вернуться в Россию из-за проблем с заработками за рубежом. Ещё одним таким артистом оказался известный телеведущий Сергей Светлаков на канале ТНТ.