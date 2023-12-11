Телеведущий Антон Зайцев, который ранее осудил СВО, возвращается на российское телевидение на канале "Пятница". Об этом сообщает издание "Абзац".
Напомним, в июне прошлого года Зайцев опубликовал пост, в котором признался, что был вынужден молчать о своём мнении по происходящему, так как опасался потерять работу. Тем не менее украинцы насмехались над телеведущим в комментариях.
По некоторым данным, Зайцев стал не первым российским ведущим, который после осуждения был вынужден вернуться в Россию из-за проблем с заработками за рубежом. Ещё одним таким артистом оказался известный телеведущий Сергей Светлаков на канале ТНТ.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.