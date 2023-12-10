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Артистка Цыганова высмеяла конфликт Дани Милохина и Владимира Соловьева

1:03
Шоу-бизнес

Артистка Вика Цыганова насмеялась над разногласиями между Даней Милохиным и Владимиром Соловьевым. Она высказала свое мнение относительно этого конфликта.

Артистка Цыганова высмеяла конфликт Дани Милохина и Владимира Соловьева
Фото: wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 3.0

Цыганова выразила свою "жалость" к Милохину, но подчеркнула, что делает это с иронией. По ее словам, она уже испытывала к нему такие чувства год назад. Однако артистка добавила, что ее "жалость" вызвана отсутствием у Милохина ума, сердца, совести и патриотизма.

"Как можно не жалеть людей, у которых нет ни мозгов, ни сердца, ни совести, ни Родины. Это раньше он еще как-то кочевряжился. Но голубизна ведь прогрессирует. Дает свои плоды", — отметила она.

Цыганова также пошутила, предложив Милохину и Соловьеву выйти на лед вместе, сказав, что это была бы "самая звездная пара" в Дубае. Она предложила им провести эпическую драку на льду, чтобы помирить "российский народ" после их конфликта, сообщает "Центральная служба новостей".

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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