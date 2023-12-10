Артистка Вика Цыганова насмеялась над разногласиями между Даней Милохиным и Владимиром Соловьевым. Она высказала свое мнение относительно этого конфликта.
Цыганова выразила свою "жалость" к Милохину, но подчеркнула, что делает это с иронией. По ее словам, она уже испытывала к нему такие чувства год назад. Однако артистка добавила, что ее "жалость" вызвана отсутствием у Милохина ума, сердца, совести и патриотизма.
"Как можно не жалеть людей, у которых нет ни мозгов, ни сердца, ни совести, ни Родины. Это раньше он еще как-то кочевряжился. Но голубизна ведь прогрессирует. Дает свои плоды", — отметила она.
Цыганова также пошутила, предложив Милохину и Соловьеву выйти на лед вместе, сказав, что это была бы "самая звездная пара" в Дубае. Она предложила им провести эпическую драку на льду, чтобы помирить "российский народ" после их конфликта, сообщает "Центральная служба новостей".
Охранница гимназии № 5 в Брянске категорически отрицает свою вину в произошедшей трагедии.