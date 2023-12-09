Девушка Тимати Валентина Иванова рассказала о своем хобби

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Фолловеры модели Валентины Ивановой уже знакомы с тем, что она увлекается спортом и любит готовить. Однако оказалось, что у возлюбленной рэпера Тимати есть еще один скрытый талант.

Фото: Личный аккаунт Валентины Ивановой в Instagram by Валентина Иванова

Super.ru пишет, что в запрещенной социальной сети девушка рассказала, что с детства у нее была страсть к рисованию, но после потери "самого близкого и любимого человека" она оставила это увлечение.

"Я не училась этому нигде и никогда. Просто брала карандаш и рисовала все, что приходило в голову. Чаще всего я предпочитала черно-белые рисунки, используя карандаши, чернила и маркеры", – поделилась модель.

В прошлом году Валентина решила вернуться к рисованию и создала свою первую картину. Модель вспоминает, что в то время она переживала эмоциональный кризис, и только спустя год смогла полностью восстановиться и завершить свою картину. Интересно, что она вернулась к своему старому хобби вскоре перед своим днем рождения. Она поделилась результатом своего творчества со своими подписчиками, и интернет-пользователи остались в восторге.

Сама Валентина пообещала развивать свой талант дальше и подумывает рисовать новые картины.

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