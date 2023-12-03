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Сбежавшая из России Алла Пугачёва присмотрела новое место жительства

1:18
Шоу-бизнес

После короткого визита в Россию, певица Алла Пугачева вернулась к своему супругу и детям на Кипр. Тем не менее, есть вероятность, что и оттуда она может скоро уехать, сообщает KP.RU.

Сбежавшая из России Алла Пугачёва присмотрела новое место жительства
Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

После начала спецоперации, Пугачева и Максим Галкин* решили покинуть Россию, перебравшись в Израиль. Октябрь 2023 года принес информацию о том, что из-за военных действий на Ближнем Востоке звездная пара снова переместила свое местоположение, на этот раз устроившись в Лимасоле.

В передаче "Новые русские сенсации" на НТВ звучит новая версия относительно следующего возможного места пребывания Примадонны. Эту информацию также подтверждает сам муж певицы. По словам Максима Галкина*, в конце ноября его жена планировала посетить вечеринку с подругами в Лондоне.

В то время как Пугачева не спешит делиться деталями своих перемещений, последнее обращение к публике от нее было в конце ноября. Тогда Алла Борисовна пообещала, что ее еще услышат.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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