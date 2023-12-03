Сбежавшая из России Алла Пугачёва присмотрела новое место жительства

После короткого визита в Россию, певица Алла Пугачева вернулась к своему супругу и детям на Кипр. Тем не менее, есть вероятность, что и оттуда она может скоро уехать, сообщает KP.RU.
После начала спецоперации, Пугачева и Максим Галкин* решили покинуть Россию, перебравшись в Израиль. Октябрь 2023 года принес информацию о том, что из-за военных действий на Ближнем Востоке звездная пара снова переместила свое местоположение, на этот раз устроившись в Лимасоле.
В передаче "Новые русские сенсации" на НТВ звучит новая версия относительно следующего возможного места пребывания Примадонны. Эту информацию также подтверждает сам муж певицы. По словам Максима Галкина*, в конце ноября его жена планировала посетить вечеринку с подругами в Лондоне.
В то время как Пугачева не спешит делиться деталями своих перемещений, последнее обращение к публике от нее было в конце ноября. Тогда Алла Борисовна пообещала, что ее еще услышат.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.