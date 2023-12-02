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Сын Боярского рассказал, что врачи не дают отцу курить, а он сопротивляется

1:19
Шоу-бизнес

Михаил Боярский — народный артист РСФСР, находясь в больнице после инфаркта, выражает желание закурить, несмотря на запрет со стороны врачей, по словам его сына Сергея Боярского. Ранее Сергей сообщил, что его отец перенес инфаркт, однако уже чувствует себя хорошо и находится в стандартной палате. Супруга артиста Лариса Луппиан подтвердила, что госпитализация была запланированной и состояние Михаила Боярского стабильное.

Сын Боярского рассказал, что врачи не дают отцу курить, а он сопротивляется
Фото: wikipedia.org by Kremlin.ru is licensed under CC BY 4.0

"Мой отец находится в Мариинской больнице… Теперь он в обыкновенной палате, сильно желает вернуться домой и закурить, что, по его мнению, свидетельствует о его улучшении", — сообщил Сергей Боярский журналистам.

По его словам, несмотря на желание артиста, врачи пока не разрешают ему курение, и покурить тайком не представляется возможным, сообщает РИА Новости.

Сын также добавил, что врачи будут принимать решение о времени выписки Михаила Боярского на следующей неделе.

"Я уверен, что при нормальном течении событий это произойдет в ближайшем будущем. Возможно, на следующей неделе врачи предоставят более конкретную информацию", — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Михаил Боярский - Все пройдет
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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