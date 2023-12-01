Депутат Госдумы назвал неожиданную причину, почему русские олигархи бойкотируют Пугачёву

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва выразила желание развлекать обеспеченных граждан на новогодних корпоративах, но олигархи, по словам светской львицы Алены Кравец, объявили ей бойкот.

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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил свое мнение о возможных причинах этого бойкота. Он утверждает, что основной причиной не является политическая деятельность мужа Пугачевой, иноагента, а, скорее, изменение статуса певицы на фоне ее утраты прежней величины.

Вассерман утверждает, что она уже не так велика, как раньше, и поведение Пугачевой может отпугнуть заказчиков, несмотря на возможные репутационные риски.

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