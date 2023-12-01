Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арестович*: ВСУ потеряли 300 тысяч военных из-за срыва переговоров
Дать на орехи – в России готовятся внести в Лесной кодекс новую норму
Bloomberg: боты вызвали резкие скачки цен на нефть в 2023 году
Центральная область Млечного Пути на снимках телескопа Уэбба оказалась экстремальной средой
Шойгу: действия ВС России значительно снизили наступательную активность ВСУ
Валерий Гергиев официально стал генеральным директором Большого театра
FT: власти США планируют вдвое снизить энергетические доходы России к 2030 году
В Москве продавец шаурмы погнался с тесаком за покупателем
Снегопад как повод опоздать на работу: депутаты предложили не наказывать за это

Депутат Госдумы назвал неожиданную причину, почему русские олигархи бойкотируют Пугачёву

0:41
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва выразила желание развлекать обеспеченных граждан на новогодних корпоративах, но олигархи, по словам светской львицы Алены Кравец, объявили ей бойкот.

Депутат Госдумы назвал неожиданную причину, почему русские олигархи бойкотируют Пугачёву
Фото: openverse.org by talam0nal is licensed under CC BY 2.0

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил свое мнение о возможных причинах этого бойкота. Он утверждает, что основной причиной не является политическая деятельность мужа Пугачевой, иноагента, а, скорее, изменение статуса певицы на фоне ее утраты прежней величины.

Вассерман утверждает, что она уже не так велика, как раньше, и поведение Пугачевой может отпугнуть заказчиков, несмотря на возможные репутационные риски.

Депутат Госдумы Шолохов исключил вероятность преследования Пугачевой
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Экономист Гиринский: Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Экономист Андрей Гиринский рассказал, что с 1 декабря Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Подсчитаны потери Украины за "контрнаступ"
Худший продукт на кухне: почему обычное масло губит сосуды и вызывает рак
"Линия Залужного" уже строится. Не ждёт ли её судьба "стены Яценюка"? Любовь Степушова Мечты Косова о "Великой Албании" угрожают Европе и Западным Балканам  Михаил Плисюк Прорыв или провал: сложно ли будет решить в РФ демографический вопрос Алексей Гончаров
Стало понятно, кто есть кто: друзья актёра Бероева не поддержали его позицию по СВО
Президент Зеленский: "Крым ждёт, а с Донбассом будет очень сложно"
Не знающий русского языка доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ
Не знающий русского языка доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ
Последние материалы
FT: власти США планируют вдвое снизить энергетические доходы России к 2030 году
Депутат Госдумы назвал неожиданную причину, почему русские олигархи бойкотируют Пугачёву
В Москве продавец шаурмы погнался с тесаком за покупателем
Снегопад как повод опоздать на работу: депутаты предложили не наказывать за это
The Times: Европа будет "смыта" в случае вступления в конфликт с Россией
Полковник Матвийчук считает переговоры России и Украины невозможными из-за США
Звёздных систем-вампиров в космосе оказалось больше, чем учёные думали ранее
Новый этап для Lada: Автоматическая коробка передач будет доступна с марта 2024 года
Ида Галич призналась, что стала жертвой альфонса: "Меня кинули на деньги"
В мегаполисах России цены на аренду квартир взлетели из-за дорогой ипотеки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников