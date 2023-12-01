Иван Охлобыстин, известный режиссер и актер, не только активно трудится в сфере кино, но также оказывает поддержку бойцам и мирным жителям на Донбассе.
В интервью aif.ru, он высказал свою патриотическую позицию, подчеркнув важность воспитания патриотов среди своих детей.
В отличие от некоторых коллег, уехавших из России, Охлобыстин не выражает гнева, считая, что большинство из ушедших не оставили существенного следа в российской культуре.
Он особенно подчеркнул потери для русского рока, утверждая, что звезды этого жанра, такие как Борис Гребенщиков*, потеряли свою значимость после отъезда из России и обвинения России в антироссийской деятельности.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.