Иван Охлобыстин заявил, что заграницей никому не нужны песни Гребенщикова*

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Иван Охлобыстин, известный режиссер и актер, не только активно трудится в сфере кино, но также оказывает поддержку бойцам и мирным жителям на Донбассе.

Фото: Wikipedia by Иван Марчук is licensed under CC BY-SA 4.0

В интервью aif.ru, он высказал свою патриотическую позицию, подчеркнув важность воспитания патриотов среди своих детей.

В отличие от некоторых коллег, уехавших из России, Охлобыстин не выражает гнева, считая, что большинство из ушедших не оставили существенного следа в российской культуре.

Он особенно подчеркнул потери для русского рока, утверждая, что звезды этого жанра, такие как Борис Гребенщиков*, потеряли свою значимость после отъезда из России и обвинения России в антироссийской деятельности.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

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