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Иван Охлобыстин признался, что Макаревич* причинил ему боль

0:31
Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин выразил грусть по поводу отношений с выходцами из шоу-бизнеса, в том числе Андреем Макаревичем*, который эмигрировал из России.

Иван Охлобыстин признался, что Макаревич* причинил ему боль
Фото: Википедия

Охлобыстин подчеркнул, что, несмотря на разочарование в некоторых коллегах, он не поддерживает крайние меры в их отношении.

В интервью, актер поделился своим видением событий на Украине и в Крыму, подчеркивая значимость этих территорий для России.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

Иван Охлобыстин: “Я чувствовал, что подходят темные времена и надо к ним готовиться”
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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