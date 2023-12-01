Иван Охлобыстин признался, что Макаревич* причинил ему боль

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин выразил грусть по поводу отношений с выходцами из шоу-бизнеса, в том числе Андреем Макаревичем*, который эмигрировал из России.

Фото: Википедия

Охлобыстин подчеркнул, что, несмотря на разочарование в некоторых коллегах, он не поддерживает крайние меры в их отношении.

В интервью, актер поделился своим видением событий на Украине и в Крыму, подчеркивая значимость этих территорий для России.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

Иван Охлобыстин: “Я чувствовал, что подходят темные времена и надо к ним готовиться”