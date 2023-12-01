Иван Охлобыстин выразил грусть по поводу отношений с выходцами из шоу-бизнеса, в том числе Андреем Макаревичем*, который эмигрировал из России.
Охлобыстин подчеркнул, что, несмотря на разочарование в некоторых коллегах, он не поддерживает крайние меры в их отношении.
В интервью, актер поделился своим видением событий на Украине и в Крыму, подчеркивая значимость этих территорий для России.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.