Новоиспеченные родители футболист Смолов и блогер Истомина выбрали для дочки необычное имя — Лора. Карина скрывала до последнего беременность, лишь за пару месяцев до родов она поделилась с подписчиками радостной новостью.
StarHit пишет, что подписчики пары вовсю поздравляют родителей.
"Мудрости в воспитании, здоровья малышке!"; "Федя, ты теперь папаня. Даже не верится!"; Растите здоровыми"; "Федор, поздравляю от всей души с рождением доченьки", — пишут в комментариях.
Напомним, отношения Карины и Федора стремительно развивались. Влюбленные рассказали публично о своих отношениях весной этого года, а свадьбу сыграли летом в Италии.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.