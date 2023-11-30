33-летний футболист Федор Смолов назвал дочь необычным именем

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Новоиспеченные родители футболист Смолов и блогер Истомина выбрали для дочки необычное имя — Лора. Карина скрывала до последнего беременность, лишь за пару месяцев до родов она поделилась с подписчиками радостной новостью.

Фото: Личный аккаунт Карины Истоминой в Instagram by Федор Смолов is licensed under https://www.instagram.com/p/Cz327bYtYtP/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

StarHit пишет, что подписчики пары вовсю поздравляют родителей.

"Мудрости в воспитании, здоровья малышке!"; "Федя, ты теперь папаня. Даже не верится!"; Растите здоровыми"; "Федор, поздравляю от всей души с рождением доченьки", — пишут в комментариях.

Напомним, отношения Карины и Федора стремительно развивались. Влюбленные рассказали публично о своих отношениях весной этого года, а свадьбу сыграли летом в Италии.

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