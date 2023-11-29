Григорий Лепс выступил с концертом в Луганске

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Народный артист Российской Федерации Григорий Лепс выступил в столичном Дворце культуры имени Ленина в Луганске. Артист, выражая свою радость от возвращения в это место (он приезжал в город в 2022 году), подчеркнул особое отношение к публике, отметив, что люди здесь заслуживают внимания.

Фото: prt scr youtube.com/Официальный канал Григория Лепса

Лепс подчеркнул, что целью артистов — радовать и развлекать зрителей, принося им положительные впечатления. В своем выступлении он исполнил ряд хитов, включая "Я поднимаю руки", "Самый лучший день", "Рюмка водки", "Что ж ты натворила", "Водопадом" и другие.

"Сюда приезжать нужно непременно!" — передаёт слова артиста Луганский информационный центр.

Кроме того, Лепс подчеркнул важность патриотических произведений в творчестве артиста и выразил гордость при каждом визите в Донбасс.

Ранее сообщалось, что артист SHAMAN рассказал о денежном долге Григорию Лепсу за исполнение песен.

Григорий ЛЕПС - ЛУЧШИЕ ПЕСНИ /ВИДЕОАЛЬБОМ/