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Артист SHAMAN рассказал о денежном долге Григорию Лепсу за исполнение песен

1:04
Шоу-бизнес

Известный российский артист Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, сегодня является одним из самых востребованных исполнителей в стране.

Артист SHAMAN рассказал о денежном долге Григорию Лепсу за исполнение песен
Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Недавно артист принял участие в шоу Татьяны Навки под названием "Команда". В ходе программы исполнитель поделился своими воспоминаниями о детстве и пути, который ему пришлось пройти, чтобы достичь популярности.

SHAMAN поделился, что в юности он работал в кафе, где исполнял песни различных артистов. Артист признался, что особенно часто исполнял композиции Григория Лепса.

"Когда встречаемся с Григорием Лепсом, то я говорю: "Столько денег вам должен…". Ведь в ресторане работал, пел его драйвовые песни", — приводит слова SHAMAN издание boda.

Кроме того, артист поделился, что на данный момент у него существует теплое и дружеское отношение с Григорием Лепсом. Они часто встречаются на крупных мероприятиях и устраивают долгие беседы о смысле жизни.

SHAMAN - Я РУССКИЙ (музыка и слова: SHAMAN)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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