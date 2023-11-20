Известный российский артист Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, сегодня является одним из самых востребованных исполнителей в стране.
Недавно артист принял участие в шоу Татьяны Навки под названием "Команда". В ходе программы исполнитель поделился своими воспоминаниями о детстве и пути, который ему пришлось пройти, чтобы достичь популярности.
SHAMAN поделился, что в юности он работал в кафе, где исполнял песни различных артистов. Артист признался, что особенно часто исполнял композиции Григория Лепса.
"Когда встречаемся с Григорием Лепсом, то я говорю: "Столько денег вам должен…". Ведь в ресторане работал, пел его драйвовые песни", — приводит слова SHAMAN издание boda.
Кроме того, артист поделился, что на данный момент у него существует теплое и дружеское отношение с Григорием Лепсом. Они часто встречаются на крупных мероприятиях и устраивают долгие беседы о смысле жизни.
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