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Певица Анна Седокова показала фигуру до и после месяца жизни на необитаемом острове

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица и бывшая солистка группы "Виа Гра" Анна Седокова приняла участие в телевизионном шоу "Последний герой". Этот проект часто становится серьезным испытанием не только для физической, но и для психологической выносливости его участников. 

Певица Анна Седокова показала фигуру до и после месяца жизни на необитаемом острове
Фото: Личный аккаунт Анны Седоковой в Instagram by Анна Седокова

Super.ru пишет, что Анна Седокова в запрещенной соцсети показала свое преображение, которое произошло с ней в течение участия в проекте. Она рассказала, что ощутила значительные физические изменения и поделилась с подписчиками своими фотографиями "до" и "после". Упорные тренировки, включающие 15-минут упражнений с собственным весом и использование подручных средств, таких как бревна, а также регулярная медитация, помогли ей достичь заметного улучшения физической формы.

К тому же, по её словам, участие в шоу дало певице то, что она хотела получить от этого опыта. В подобных проектах участники часто обретают новое понимание себя и умение справляться с трудностями, а также учатся ценить возможность саморазвития и самодисциплины в жестких условиях.

 

Последний герой. Остаться семьёй | Новый сезон | с 28 октября 17:00
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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