Певица Анна Седокова показала фигуру до и после месяца жизни на необитаемом острове

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица и бывшая солистка группы "Виа Гра" Анна Седокова приняла участие в телевизионном шоу "Последний герой". Этот проект часто становится серьезным испытанием не только для физической, но и для психологической выносливости его участников.

Фото: Личный аккаунт Анны Седоковой в Instagram by Анна Седокова

Super.ru пишет, что Анна Седокова в запрещенной соцсети показала свое преображение, которое произошло с ней в течение участия в проекте. Она рассказала, что ощутила значительные физические изменения и поделилась с подписчиками своими фотографиями "до" и "после". Упорные тренировки, включающие 15-минут упражнений с собственным весом и использование подручных средств, таких как бревна, а также регулярная медитация, помогли ей достичь заметного улучшения физической формы.

К тому же, по её словам, участие в шоу дало певице то, что она хотела получить от этого опыта. В подобных проектах участники часто обретают новое понимание себя и умение справляться с трудностями, а также учатся ценить возможность саморазвития и самодисциплины в жестких условиях.

Последний герой. Остаться семьёй | Новый сезон | с 28 октября 17:00