Звезда "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева раскрыла подробности скандала с наркотиками

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Наталья Бочкарёва, известная по роли Даши Букиной в популярном российском телесериале "Счастливы вместе" была вовлечена в скандал с наркотическими веществами в 2019 году. События разворачивались вокруг неё после остановки сотрудником ГИБДД, и последующего обнаружения запрещённых веществ.

Фото: Личный аккаунт Натальи Бочкаревой by Наталья Бочкарева

Суд и последующий штраф стали достаточно резонансными в СМИ, создав негативный образ вокруг личности актрисы. Этот случай вызвал много вопросов.

Super.ru пишет, что в интервью для YouTube-канала "Макарена" Бочкарёва подчеркнула свою невиновность и говорила о том, что не употребляла запрещённые вещества, указывая на сговор недоброжелателей.

Новый поворот в истории связан с утверждением актрисы о её беременности в момент происшествия, что стало для многих откровением. Однако суд, по словам Натальи, не принял во внимание её анализы на наркотики, а материалы программы, где она рассказывала "всю правду", так и не были опубликованы.

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