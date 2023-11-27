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Актриса Сара Окс призналась, что ей стыдно, как Лариса Гузеева относится к женщинам

Шоу-бизнес

Актриса и певица Сара Окс оценила отношение телеведущей Ларисы Гузеевой к участницам её программы "Давай поженимся!".

Актриса Сара Окс призналась, что ей стыдно, как Лариса Гузеева относится к женщинам
Фото: prt scr youtube.com/Скажи Гордеевой

По мнению Сары Окс, Гузеева испытывает ненависть к женщинам, в частности, к тем, кто не может похвастать благополучным происхождением.

«Сколько смотрю отрывки её диалогов с участницами, из Испании звонят и говорят, что им стыдно от такого хабальского поведения, испанский стыд. Ведущая должна быть выше, лучше, а словесным зловонием она опускает себя», — заявила Окс в разговоре с passion.ru.

Окс считает, что Гузеева негативно относится к девушкам с неблагополучным прошлым потому, что не может смириться со своим собственным скромным происхождением.

Сама Гузеева ранее говорила, что не стесняется того, что родилась в маленьком селе Оренбургской области, а наоборот, испытывает гордость из-за этого.

Лариса Гузеева о настоящем счастье, женской мудрости и нежелании иметь детей
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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