Актриса и певица Сара Окс оценила отношение телеведущей Ларисы Гузеевой к участницам её программы "Давай поженимся!".
По мнению Сары Окс, Гузеева испытывает ненависть к женщинам, в частности, к тем, кто не может похвастать благополучным происхождением.
«Сколько смотрю отрывки её диалогов с участницами, из Испании звонят и говорят, что им стыдно от такого хабальского поведения, испанский стыд. Ведущая должна быть выше, лучше, а словесным зловонием она опускает себя», — заявила Окс в разговоре с passion.ru.
Окс считает, что Гузеева негативно относится к девушкам с неблагополучным прошлым потому, что не может смириться со своим собственным скромным происхождением.
Сама Гузеева ранее говорила, что не стесняется того, что родилась в маленьком селе Оренбургской области, а наоборот, испытывает гордость из-за этого.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.