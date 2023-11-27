Журналисты узнали, что говорил о СВО актёр Дмитрий Дюжев: поддержал Россию

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По информации СМИ, актёр Дмитрий Дюжев сейчас активно выступает в Московском Губернском театре в качестве приглашённого артиста. Он принимает участие в двух спектаклях: "Нашла коса на камень" и "Скамейка".

Фото: "Дмитрий Дюжев (cropped)" by Вадим Кондратьев is licensed under CC BY-SA 3.0.

В кинематографе актёр также активен. В октябре вышел сериал "Родные люди", где Дюжев сыграл главную роль. Несколько месяцев назад состоялась премьера фильма "Бременские музыканты", в котором актёр исполнил роль Осла. Недавно он был ведущим на премии "Люди года 2023", пишет News. ru.

Также Дюжев поддержал СВО на Украине. Летом 2023 года он принял участие в фестивале "Дни России в Донбассе" и заявил, что его обязанностью является поддерживать тех, кто верит в Российскую Федерацию. При этом он не скрывал, что испытывал страх, соглашаясь посетить Донбасс.

"Мне было понятно, что известные артисты, которые едут в Луганскую и Донецкую республики, являются желаемой целью для ВСУ. Но даже осознавая все возможные риски, я всё равно поехал, чтобы помочь и поддержать", — признался ранее артист.

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