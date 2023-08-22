Актер Алексей Панин признался в неприязни к своему коллеге Дмитрию Дюжеву

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актеры Алексей Панин* и Дмитрий Дюжев во время съемок популярной картины "Жмурки" играли лучших друзей. Однако в жизни между артистами пробежала черная кошка. Недавно Панин оскорбил своего бывшего коллегу.

Фото: кадр из художественного фильма "Жмурки"

По словам скандального Алексея Панина, в реальной жизни между ним и Дюжевым всегда существовал конфликт. Он отметил, что даже во время съемок в "Жмурках" они общались только в кадре.

"Я никогда с Дюжевым не дружил. Это самый мерзопакостный человек, который был в моей жизни со второго курса института", — сообщил Панин в YouTube-шоу "Осторожно: Собчак".

Актер также признался, что возможный негатив от Дюжева к нему связан с тем, что в свое время он увел Дмитрия девушку — актрису Анастасию Меськову.

Ранее Алексей Панин объяснил, что заставило его рассказать пикантную историю о Филиппе Киркорове в интервью Ксении Собчак.

* Внесен Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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