Уехавшая звезда сериала "Ивановы-Ивановы" Семён Трескунов продолжает искать роли в России

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Семён Трескунов, теперь известный как Сэм, который переехал в Испанию, продолжает искать возможности для участия в фильмах или сериалах в России, надеясь вернуться на отечественный экран, сообщает источник SHOT.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Семена Трескунова

Ранее звезда сериала "Ивановы-Ивановы" считалась одним из самых перспективных молодых актёров в России, снявшимся во многих фильмах и сериалах. В 2022 году он переехал в Израиль и позднее в Испанию, изменив имя на Сэм. Теперь, несмотря на свой статус за границей, он выражает желание вернуться к актерской деятельности в России.

Согласно данным SHOT, российские актерские агентства продолжают искать для Трескунова роли в отечественных проектах. Однако на момент исследования у него не было много заказов за границей, за исключением участия в новом проекте Кирилла Серебренникова, который снимается в Литве.

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