Актрису Алферову всячески порицали за влияние на выбор ее дочери

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ирину Алферову считали одной из наиболее прекрасных актрис Советского Союза. После выпуска фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" половина мужского населения страны влюбилась в ее образ Констанции Бонасье. Несмотря на это, сердце актрисы принадлежало также знаменитому Александру Абдулову. Звезда "Место встречи изменить нельзя" был настолько влюблен в Алферову, что заботился о ее дочери Ксении, как о собственном ребенке.

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Хотя Ксения, выросшая в семье актеров, могла казаться предрасположенной к выбору актерской профессии, она почти выбрала большой спорт. У нее были все предпосылки стать участницей Олимпийских игр и завоевывать медали для России, сообщает Starhit.

"Ксюша по природе хулиганка. У нее сильный характер. Она увлекалась баскетболом и теннисом, и ее тренеры постоянно спрашивали, зачем я отдала ее в профессиональный спорт. Но я решила, что для дочери важнее счастливое детство, чем постоянные физические нагрузки и стремление к победе любой ценой. Мне было жалко ее," — делилась 72-летняя Ирина Ивановна. Несмотря на это, она не жалеет о своем выборе. "Я не хотела, чтобы Ксюша стала профессиональной спортсменкой. Зачем мучить ребенка? Профессионалы тренируются, забывая о всем остальном. А ведь жизнь такая удивительная!" — говорит актриса.

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