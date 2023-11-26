Ирину Алферову считали одной из наиболее прекрасных актрис Советского Союза. После выпуска фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" половина мужского населения страны влюбилась в ее образ Констанции Бонасье. Несмотря на это, сердце актрисы принадлежало также знаменитому Александру Абдулову. Звезда "Место встречи изменить нельзя" был настолько влюблен в Алферову, что заботился о ее дочери Ксении, как о собственном ребенке.
Хотя Ксения, выросшая в семье актеров, могла казаться предрасположенной к выбору актерской профессии, она почти выбрала большой спорт. У нее были все предпосылки стать участницей Олимпийских игр и завоевывать медали для России, сообщает Starhit.
"Ксюша по природе хулиганка. У нее сильный характер. Она увлекалась баскетболом и теннисом, и ее тренеры постоянно спрашивали, зачем я отдала ее в профессиональный спорт. Но я решила, что для дочери важнее счастливое детство, чем постоянные физические нагрузки и стремление к победе любой ценой. Мне было жалко ее," — делилась 72-летняя Ирина Ивановна. Несмотря на это, она не жалеет о своем выборе.
"Я не хотела, чтобы Ксюша стала профессиональной спортсменкой. Зачем мучить ребенка? Профессионалы тренируются, забывая о всем остальном. А ведь жизнь такая удивительная!" — говорит актриса.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.