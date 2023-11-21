Артист Филипп Киркоров всегда радует своих поклонников и коллег нестандартными образами. На днях он посетил мероприятие под названием "Ээхх, Разгуляй!", на котором предстал перед публикой в необычном и роскошном наряде.
Филипп Бедросович явился на красную дорожку в стиле гангстера. Его наряд включал в себя брючный костюм с широкой полосой, а также модную шляпу.
Чтобы добавить дополнительного блеска, артист украсил свой наряд дорогими кольцами и другими украшениями. Кроме того, он не обошёлся без ярких аксессуаров, сообщает "Комсомольская правда".
Стилист Анна Чекалина подчеркнула, что образ, выбранный Киркоровым, является одним из самых запоминающихся на российской сцене. Его экстравагантные наряды, сочетающие в себе стиль гангстерских фильмов 40-х годов с изобилием драгоценных украшений, создают неповторимую атмосферу.
Как отметила Чекалина, эти коллекционные кольца и аксессуары, вероятно, стоят целое состояние, особенно по сравнению со стандартной столичной "однушкой".
Ранее Филипп Киркоров заявил, что может выпустить альбом с неузнаваемым голосом.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.