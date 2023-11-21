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Филипп Киркоров вышел в свет с украшениями стоимостью "однушки" в Москве

1:18
Шоу-бизнес

Артист Филипп Киркоров всегда радует своих поклонников и коллег нестандартными образами. На днях он посетил мероприятие под названием "Ээхх, Разгуляй!", на котором предстал перед публикой в необычном и роскошном наряде.

Филипп Киркоров вышел в свет с украшениями стоимостью "однушки" в Москве
Фото: Личный Instagram*-аккаунт Филиппа Киркорова

Филипп Бедросович явился на красную дорожку в стиле гангстера. Его наряд включал в себя брючный костюм с широкой полосой, а также модную шляпу.

Чтобы добавить дополнительного блеска, артист украсил свой наряд дорогими кольцами и другими украшениями. Кроме того, он не обошёлся без ярких аксессуаров, сообщает "Комсомольская правда".

Стилист Анна Чекалина подчеркнула, что образ, выбранный Киркоровым, является одним из самых запоминающихся на российской сцене. Его экстравагантные наряды, сочетающие в себе стиль гангстерских фильмов 40-х годов с изобилием драгоценных украшений, создают неповторимую атмосферу.

Как отметила Чекалина, эти коллекционные кольца и аксессуары, вероятно, стоят целое состояние, особенно по сравнению со стандартной столичной "однушкой".

Ранее Филипп Киркоров заявил, что может выпустить альбом с неузнаваемым голосом.

Филипп Киркоров & Михаил Шуфутинский - Жара Дубая | Official Mood Video
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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